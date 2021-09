Lazio, Sarri salta il Torino ma querela Chiffi: i dettagli

Verdetto emesso. Nessuno sconto per Maurizio Sarri da parte della giustizia sportiva: il tecnico della Lazio dovrà scontare anche la seconda giornata di squalifica e sarà quindi assente nel match di giovedì contro il Torino. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei tuttavia l'allenatore toscano non ha intenzione di fermarsi e ha deciso di procedere con la giustizia ordinaria nei confronti del direttore di gara Chiffi, che ha arbitrato la gara tra Milan e Lazio, querelandolo per diffamazione.

Per farlo Sarri ha bisogno della deroga alla clausola compromissoria dalla Figc che non l'ha mai concessa fino ad oggi. Intanto nella giornata di ieri i legali del tecnico hanno provato a smontare la tesi di Chiffi ma per la giustizia sportiva non c'è stato niente da fare: anche contro il Torino mister Sarri vedrà la gara da uno skybox.