Lazio, Sarri: "Senza Europa League saremmo già in lotta per la Champions"

Intervenuto ai microfoni di Dazn a qualche minuto dal triplice fischio di Udinese - Lazio, mister Maurizio Sarri ha analizzato il pareggio arrivato questa sera alla Dacia Arena: "Abbiamo fatto una buona partita. Avevamo assenze importanti, perso Pedro in corsa, abbiamo giocato 72 ore fa. Siamo andati sotto dopo 3 minuti, fino al 75’ meritavamo anche di vincere. Nell’ultimo quarto d’ora abbiamo un po’ pagato ma questo rientra nella logica della situazione di oggi".

I DETTAGLI - "Se avessimo un po’ più di tempo a disposizione, potremmo iniziare a lavorare sui particolari. Il gol preso è uno di questi. Dobbiamo lavorare su queste piccole cose, ora la squadra esce bene da dietro, accelera quando deve accelerare. Ai ragazzi non posso dir niente, ho visto una squadra vogliosa, che ha fatto quello che doveva fare".

CHAMPIONS - "Squadra da Champions? Se fa un percorso, penso di sì. Se non avevamo gli impegni europei, ci stavamo già lottando. Nelle altre gare, abbiamo una media punti da Champions. Avevamo mostrato quest’incapacità di giocare il terzo giorno dopo l’Europa, quello di oggi è un segnale di miglioramento. La squadra ha fatto la partita, al di là del risultato, del calo finale che era anche preventivabile. Speriamo di recuperare i giocatori durante la settimana. Immobile? Spero di sì, domattina faremo il punto col dottore".

CABRAL E IL NAPOLI - "Cabral? È arrivato dopo un infortunio, non ha la stessa condizione fisica degli altri giocatori. Stasera ha fatto abbastanza bene, un buon approccio. Modello Napoli? È una squadra diversa, stiamo cercando il miglior modo per far esprimere la squadra tenendo conto delle caratteristiche dei giocatori. La mia era solo una valutazione sul livello di divertimento".

Il tecnico è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Meritavamo la vittoria? Penso di sì. Siamo arrivati qui senza cinque giocatori importanti simo andati sotto alla prima azione della partita, abbiamo perso Pedro dopo pochi minuti, avevamo giocato tre giorni e c’erano tanti presupposti per metterci in difficoltà. La squadra ha reagito e al 75’ potevamo essere abbondantemente in vantaggio. Abbiamo pagato un po’ di fatica nella parte finale della partita ma questo era da mettere in conto visto la settimana che abbiamo fatto. Se sono soddisfatto? Io sono molto soddisfatto di questa partita perché la ritengo un passo in avanti a livello di mentalità e coesione del gruppo. Il gruppo era tutto partecipe. La partecipazione della panchina era feroce. È una prestazione che anche se abbiamo fatto un punto solamente mi soddisfa e mi dà grande speranza che questa squadra avrà un futuro che sia prossimo o di medio periodo ma si può dire che questa squadra avrà un futuro. Pedro? Non lo so, questo è un calcio trita giocatori. Giocando a questi ritmi gli infortuni sono all’ordine del giorno. Noi in questo momento ne abbiamo anche troppi. Penso al momento l’entità dell’infortunio di Pedro non sia valutabile fino agli esami di domani mattina. Sicurezza? La squadra è rimasta squadra nonostante le assenze significa che c’è forte assimilazione su quello che vogliamo fare. Ho visto che il canovaccio è rimasto lo stesso e mi è piaciuto”

