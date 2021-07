Lazio, Sarri su Luis Alberto: "Non ha risposto alla convocazione, mi aspetto delle scuse"

Il caso Luis Alberto ha scosso i giorni di raduno della Lazio. Lo spagnolo non si è presentato per le visite mediche di rito e la società spera di averlo il prima possibile a disposizione. La vicenda è destinata a far discutere e anche Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa di presentazione a Formello, ha parlato dell'atteggiamento dello spagnolo: "Su Luis Alberto non ha risposto a una convocazione, è un problema dal punto di vista societario, dal punto di vista morale aspetto che arrivi, parli con me e la squadra, se ci convince il problema svanisce, sennò dovrà chiedere scusa a me e alla squadra. La gestione Luis Alberto è della società a livello disciplinari, poi noi gestiremo i rapporti nel gruppo squadra. Vogliamo parlare con lui, magari dice cose con cui siamo d'accordo. La pena di morte nei miei gruppi non c'è, ho litigato ferocemente con giocatori, magari li ho tirati fuori per due partite, poi hanno rigiocato". Il tecnico toscano, però, crede nell'ex Liverpool ma non come regista: "Io non lo vedo in regia Luis Alberto, è bravo quando porta palla e salta avversari, uno così lì non ci deve stare per me. Si deve utilizzare un po' come Hamsik, deve andare tra le linee, esprimersi negli ultimi 30 metri, lo vedo per questo utilizzo. Davanti alla difesa può giocarsi per spezzoni in caso di necessità".

Lazio, Luis Alberto è un caso: ecco le mosse della società

