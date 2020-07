Lazio - Sassuolo, i convocati di Inzaghi: torna Armini al posto di Patric

Per quattro partite, a partire da quella di oggi contro il Sassuolo, Inzaghi dovrà cercare di ovviare all'assenza di Patric perchè squalificato. Lo spagnolo ha sempre giocato da titolare, ma il recupero di Luiz Felipe potrebbe essere fondamentale per gli equilibri della difesa. Per il match odierno, tra i convocati, torna Armini (assente nella trasferta di Lecce). Anche se il mister ha espressamente detto che difficilmente vedremo i Primavera in campo, magari il numero 13 potrebbe essere un ricambio utile durante il corso del match.

I CONVOCATI - Acerbi, Adekanye, A. Anderson, D. Anderson, Armini, Bastos, Caicedo, Cataldi, Falbo, Guerrieri, Immobile, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Lukaku, Milinkovic, Parolo, Proto, Radu, Silva, Strakosha, Vavro.