Lazio - Sassuolo, Lazzari in gol: è record personale in Serie A

Manuel Lazzari ha sbloccato la partita tra Lazio e Sassuolo all'Olimpico. Il terzino biancoceleste, tornato titolare dopo l'infortunio, al 17' ha segnato il gol del momentaneo vantaggio. L'ex Spal ha quindi toccato le tre marcature in Serie A, registrando il suo nuovo record personale. Il gol di oggi si aggiunge a quelli fatti contro Empoli e Salernitana: non aveva mai segnato così tanto in campionato. A inizio anno, con l'arrivo di Sarri, si pensava che potesse essere la vittima sacrificale con cui alimentare il mercato in entrata. Alla fine è rimasto e si è conquistato il suo spazio a suon di falcate e gol.