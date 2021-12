Lazio - Sassuolo, Petrucci (Sky Sport): "Le assenze oggi non possono essere un alibi"

Sconfitta amara per la Lazio dopo il momentaneo vantaggio di Zaccagni. Reduce dalle fatiche europee, i biancocelesti non hanno mai avuto il controllo della gara, subendo in entrambi i tempi di gioco il forcing dei padroni di casa, decisamente più brillanti. Ai microfoni di Sky Sport, l'inviato Matteo Petrucci ha commentato così la prestazione dei capitolini: "Il risultato può sorprendere, ma non per quello che si è visto sul campo. Il Sassuolo per lunghi tratti ha tenuto il pallino del gioco in mano. La Lazio ha sbloccato la gara con Zaccagni ma quello dei biancocelesti è stato l'unico tiro in porta nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Sarri è calata. E' vero che oltre alle assenze di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, sono poi mancati in corso d'opera Pedro e Zaccagni per infortunio, per cui sicuramente non è stata la Lazio migliore. Questo può essere un attenuante ma non un alibi. La Lazio ha perso la sesta partita in campionato su 17, e non sono poche".