Lazio, Scarnecchia: "Milinkovic centravanti? No, Pedro alla Mertens"

Fonte: TMW RADIO

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Roberto Scarnecchia, ex calciatore di Roma, Napoli e Milan, ha parlato della situazione in casa Lazio concentrandosi in modo particolare su come Sarri gestirà la sua formazione con l'assenza per infortunio di Immobile.Queste le sue parole: "Idea Milinkovic centravanti? No, invece vedrei bene Pedro come Mertens nel Napoli. E' l'unico che può fare quel ruolo bene. Strana la situazione di questi infortuni, forse le partite ravvicinate e la preparazione hanno portato a questo".