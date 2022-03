Lazio, Sconcerti: "Ecco qual è il vero problema, Sarri non c'entra"

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

Il giorno dopo una sconfitta come quella di ieri sera c'è sempre da leccarsi le ferite e ricompattare l'ambiente, ma anche capire quali siano gli errori da non commettere in futuro. La Lazio, in questa stagione, più volte ha avuto dei blackout mentali che non le hanno permesso di recuperare il risultato. Mario Sconcerti, parlando ai microfoni di TMW Radio, ha dato il suo punto di vista sul problema dei biancocelesti: "Credo che un tecnico pesi per un 30% in una squadra, e credo sia tanto. Ma con una squadra non formidabile non è un problema d'approccio. I tuoi limiti restano dei limiti. E poi c'è l'avversario. Il problema della Lazio è che è una squadra incompleta".