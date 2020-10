Lazio, Sconcerti: “Il Borussia è una bella occasione. Immobile? Difficile da migliorare”

Poco meno di un'ora e mezza al calcio d'inizio. L'Olimpico di Roma sarà il teatro del ritorno in Champions League della Lazio dopo 13 anni. I biancocelesti affrontano il Borussia Dortmund alle 21. Che partita ci aspetta questa? La risposta ha provato a darla Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio: "Quella di questa sera è una partita molto equilibrata, e dalla Lazio mi aspetto sempre uno stacco. Da dopo il lockdown è stata una squadra lenta, e si è confermata tale in queste prime partite. Luis Alberto è meno rapido di pensiero e di gioco, Milinkovic-Savic va a sprazzi e manca anche Leiva: questo centrocampo a scartamento ridotto fa mancare anche Immobile. Una sfida come quella col Borussia Dortmund li può rimettere in partita".

Servirà vedere anche un Immobile in veste europea anche per la Nazionale?

"Indubbio, anche se Belotti sta crescendo e Caputo si sta confermando. Quello del centravanti mi sembra un problema abbastanza comune: la Juve per sostituire Higuain per esempio si è rifugiata in Morata, ottima scelta ma non eccezionale. Migliorare Immobile per me è molto difficile, lui si deve adattare al gioco della Nazionale: lui è prima punta ma non centravanti come gli altri due. Credo sia questo a procurargli problemi in azzurro. Certo, il gol sbagliato con l'Olanda era un gol alla Immobile. Un errore che in campionato non avrebbe commesso".