Lazio, Sconcerti: "Non spetta a Sarri il futuro di Immobile in Nazionale"

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Marco Piccari

La conferenza stampa di Sarri sta facendo molto discutere. Come al solito il tecnico biancoceleste non ha usato mezzi termini per affrontare i temi posti dai cronisti. Il Comandante ha detto la sua anche sul rapporto tra Immobile e la Nazionale dopo la disfatta con la Macedonia del Nord. A TMW Radio Mario Sconcerti si è esposto dicendo: "Cosa avrà consigliato Sarri a Immobile? Forse di rinunciare alla Nazionale, che potrebbe essere una linea seguita anche da altri. Ci starebbe un consiglio del genere, ma non spetta a Sarri dirlo".