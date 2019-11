Lazio, sei inarrestabile nei secondi tempi: i dati top in Serie A

Nei titolari non cambia, nei risultati sì. Rispetto alla Lazio versione 2018/19, allergica alla ripresa del gioco e incapace di segnare nei minuti finali, quella rinnovata solo dall'arrivo di Lazzari ha tutto un altro spirito. Almeno in campionato. Come riporta Lazio Page, infatti, i biancocelesti hanno realizzato 16 gol e subito solo 3 reti nei dodici secondi tempi di questa Serie A: nessuno in Italia ha fatto meglio al rientro in campo dagli spogliatoi. Tra l'altro, per la settima volta in stagione la squadra di Inzaghi ha timbrato il cartellino in entrambe le frazioni di gioco (Sampdoria - Lazio 0-3, Lazio - Parma 2-0, Lazio - Genoa 4-0, Fiorentina - Lazio 1-2, Lazio - Torino 4-0, Milan - Lazio 1-2, Lazio - Lecce 4-2), in Europa solo il Bayern Monaco ha saputo fare di meglio segnando otto volte sia nel primo che nel secondo tempo. Come dimostra il precedente elenco, tra l'altro, quella contro il Lecce è la terza vittoria raggiunta con 4 o più gol segnati. In Italia nessuno eguaglia i biancocelesti (a oggi secondo miglior attacco con 28 reti, prima l'Atalanta con 30), superati solo da Barcellona (5) e PSG (4) tra tutti i maggiori campionati europei. È un'altra Lazio, un altro atteggiamento. Ora la squadra di Inzaghi sa crescere alla distanza, i dati (e la classifica) lo dimostrano.

