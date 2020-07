Lazio, sei la squadra con più occasioni create. E Luis Alberto...

Di certo non è la Lazio migliore dell'anno e sicuramente contro il Lecce non ha giocato una delle sue migliori partite, ma - senza trovare alibi - a mettere i bastoni fra le ruote ad Inzaghi ci hanno pensato anche gli episodi avversi. A parte i rigori, contro Liverani Gabriel ha salvato la porta in diverse occaisoni con autentici miracoli. Altre volte, è vero, sono mancati cinismo e cattiveria sottoporta da parte degli attaccanti. Ma i numeri vengono in soccorso della Lazio: secondo i dati diffusi da Lazio Page, i biancocelesti sono stati la squadra che ha creato più occasioni nell'ultima giornata di Serie A (8 Lazio, 6 Roma, 5 Napoli, 4 Atalanta, Inter, Sampdoria, Torino) e Luis Alberto l'uomo più pericoloso (4 occasioni create, 3 Bernardeschi, 2 Nainggolan, Ruiz, Dzeko, Gomez, Elmas e Berardi). Non è tutto da buttare.

Lazio, Cucchi: "Vicini alla squadra, ora si vedono i veri tifosi"

Lazio, Lotito a colloquio con la squadra: serve una scossa nonostante l'emergenza

Torna alla home page