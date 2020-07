Lazio, Cucchi: "Vicini alla squadra, ora si vedono i veri tifosi"

La Lazio stenta a ritrovarsi in questa seconda fase di campionato. I ragazzi di Inzaghi hanno perso 3 delle ultime 5 partite ma non vogliono abbandonare il sogno scudetto. Ora più che mai il sostegno dei tifosi diventa fondamentale, come sottolinea Riccardo Cucchi tramite il suo profilo Twitter: "È quando le cose non vanno bene che esce il vero tifoso. Troppo facile esserlo quando si vince. Quindi vicini alla squadra. Vincere o perdere sono dettagli. È la passione che conta"

Lazio, traguardo importante per Milinkovic: con il Sassuolo 200 presenze

Diritti tv, lunedì assemblea di Lega: linea dura verso Sky?

Torna alla home page