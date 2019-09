Lazio, Semplici: "Inzaghi sistemerà la squadra. Lazzari? Farà benissimo"

Con Spal - Lazio non è caduto solo il castello di aspettative dei biancocelesti, ma si sono anche iniziate a costruire le fondamenta della salvezza degli emiliani. Un soddisfatto Leonardo Semplici, tecnico dei ferraresi, è intervenuto poco fa a TMW Radio per tornare sulla sfida del Paolo Mazza: “Ieri mi sono arrabbiato, perché non stavamo giocando la partita come l'avevamo preparata. Ho alzato la voce negli spogliatoi e i ragazzi sono entrati con un'altra personalità nel secondo tempo, non solo pareggiando ma addirittura vincendo la sfida. Venivamo da due sconfitte, era importante cominciare a fare punti per il nostro obiettivo” - poi anche il mister della Spal ha parlato del caldo afoso - “I 34 gradi si sono fatti sentire, ma alla fine siamo andati bene. Certo è che lo spettacolo ne ha risentito". Infine, Semplici ha parlato anche della Lazio e del suo ex pupillo, Manuel Lazzari: “La Lazio è la quarta forza del campionato dopo Juventus, Inter e Napoli. Sui loro problemi non mi esprimo, hanno un allenatore bravissimo, ci penserà lui. Lazzari farà una grande stagione, viene spesso cercato dai suoi compagni. Ieri l'ho visto emozionato e per fortuna non ha reso come suo solito”.

