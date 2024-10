Lazio, senti Biasin: "Scelte intelligenti del mister. Castellanos è il nuovo..."

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

Si è concluso il giovedì di Europa League. Dopo aver discusso della debacle della Roma in terra svedese, Fabrizio Biasin, ospite da Cronache di Spogliatoio, ha discusso insieme a Fernando Siani e Giuseppe Pastore della gara della Lazio. Le sue parole: "La Lazio ha giocato una partitona. Le scelte del mister sono state intelligenti. Ha messo in campo una squadra con davanti colui che sta diventando il nuovo Immobile, sta giocando una partita meglio dell'altra. Io credo che se dai queste dimostrazioni nelle prime due partite di Europa League, dove tendenzialmente non tutti si impegnano, tu porti buon umore nell'ambiente. Per quello che vale, è ancora poco, ma sei in testa alla classifica di Europa League. Dinamo Kiev e Nizza non sono proprio le ultime arrivate".