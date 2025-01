Lazio, senti Cannavaro: "Baroni come Conte, ecco perché mi ha colpito"

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista ai taccuini de Il Mattino per Paolo Cannavaro. Parlando del tecnico del tecnico del Napoli Antonio Conte, l'ex difensore ha tirato in ballo Marco Baroni, attuale allenatore della Lazio. Entrambi lo colpiscono perché sono simili per caratteristiche. Queste le sue dichiarazioni: "Cosa mi piace di Conte? La semplicità apparente del suo gioco. Sembra facile, ma non lo è. Solo Baroni mi colpisce per avere le sue stesse caratteristiche. Conte è uno che non si vergogna a fare sporcare le mani alla sua squadra, non ha problemi a vincere anche in maniera spietata e cinica. Quando ero a Vercelli mostrai ai miei la gara degli azzurri a Empoli. Dissi: 'I grandi vincono così, come ha fatto il Napoli'. Sono le vittorie per 1-0 che ti fanno sentire forte".