Lazio, senti De Cosmi: "Contro il Verona sarà difficile, ecco cosa serve"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sosta per le nazionali è finita, a breve tornerà in campo la Serie A. La Lazio riprenderà il suo cammino in campionato contro il Verona di Zanetti. Proprio riguardo alla gara dell'Olimpico si è espresso l'ex biancoceleste Roberto De Cosmi ai microfoni di Radiosei. Queste le sue parole: "I numeri dicono che la Lazio a centrocampo potrebbe essere corta, poi ci sono le caratteristiche dei singoli che possono adattarsi e plasmarsi nelle situazioni. Il primo gol con il Milan, nasce da Guendouzi che si va a prendere la palla tra i due difensori. Baroni è molto pratico e diretto, aspetti che vanno a valorizzare quello che il club gli ha messo a disposizione. Il discorso di Dele-Bashiru tra i mediani può essere preso in considerazione, così come è evidente che Castrovilli ha delle qualità che devono tornare utili. Ora non so cosa potrà essere con il Verona. E’ una squadra diversa rispetto al Milan, occorrerà qualcosa che permetta di muovere la palla in modo più veloce per attaccare quegli spazi che non vorranno concedere. Sarà una gara molto complicata".