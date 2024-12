Lazio, senti De Rosa: "Il peso delle altre squadre si farà sentire. Adesso..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di news.superscommesse.it è intervenuto l'ex calciatore Gaetano De Rosa che ha parla del momento che sta vivendo la Lazio dopo la brutta sconfitta contro l'Inter. Secondo lui i biancocelesti continueranno a lottare per un posto in Champions League, anche se le altre big del campionato inizieranno presto a imporsi. Ecco le sue parole: "Volendo dare un giudizio complessivo, sino a questo punto della stagione, sia la Fiorentina che la Lazio stanno dimostrando di essere le vere rivelazioni. Partire così forte e imporsi nelle zone alte della classifica in un campionato molto difficile, soprattutto dopo il cambio di allenatore, è un qualcosa di fantastico e c'è soltanto da applaudire. È chiaro che, alla lunga, certi valori tendono a imporsi e a venire fuori. Non c'è da meravigliarsi se inizia a sentirsi il peso delle altre squadre che le precedono. Pur essendosi staccate, credo che continueranno a disputare un campionato per ambire a un posto in Champions League".