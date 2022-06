Lazio, senti Granoche: "Ma come si fa a criticare un attaccante come Immobile?"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

"Eh ma in Nazionale non segna" è ormai diventato un tormentone. Dall'alto dei suoi 27 gol in 31 partite che sono valsi, anche quest'anno, il titolo di capocannoniere, Ciro ascolta in silenzio. Per lui parlano i numeri. A commentare la questione ci ha pensato a Sportitalia Pablo Granoche, ex attaccante e miglior marcatore straniero nella storia della Serie B con 98 reti: "Perchè Immobile non soddisfa gli italiani? Onestamente non lo capisco, è davvero difficile criticare uno come Ciro. In Nazionale non rende come nella Lazio perchè il sistema di gioco lo penalizza e sente anche lui che l’Italia vorrebbe un altro attaccante. Gli da fastidio ed è normale. Come si fa a criticare un attaccante che fa 40 gol? Da ex centravanti faccio fatica a capire il motivo".