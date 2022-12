Lazio, senti l’agente di Giroud: “La svolta è stata…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Francia di Giroud è approdata ai quarti di finale del Mondiale. L’attaccante sta vivendo questa competizione da protagonista, tanto da essersi affermato come “il miglior attaccante del Mondiale” a detta di molti. É la fortuna del Milan che sorridente può vantarsi mostrando con orgoglio di poterlo avere, suscitando l’invidia di tutti gli altri club che in un tempo non lontano hanno cercato di portarlo dalla propria parte. Tra questi, c’è la Lazio. Il retroscena di mercato che lo vede al centro dell’attenzione risale al periodo d’Inzaghi, ci fu anche un incontro con Tare all’aeroporto di Londra come raccontato direttamente dal francese. Le cose però hanno preso una piega diversa e lo hanno portato ad essere un punto fermo tra i rossoneri. Il Milan è stata la sua fortuna, lo crede senza dubbio il suo agente che ai microfoni de “Le Figaro” ha affermato: È come un ragazzino nel cortile di scuola, che realizza i suoi sogni. Il Milan è stata la svolta, per provare che si poteva ancora contare su di lui".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE