Lazio, sessantaquattro anni fa il primo storico trofeo: il ricordo della società

Sono passati sessantaquattro anni dalla prima volta che la Lazio ha alzato al cielo un trofeo: era il 24 settembre del 1958 e i biancocelesti allenati da Fulvio Bernardini si imposero per 1-0 sulla Fiorentina, grazie alla rete di Maurilio Prini, vincendo la Coppa Italia. In un Olimpico gremito, con circa 55.000 tifosi, un'indomita Lazio ribalta il pronostico, trionfando per la prima volta nella sua storia in una competizione. Il primo dei sedici trofei, un punto di partenza che anche la società ha voluto ricordare e omaggiare sui social, postando la foto della squadra con in mano la coppa e scrivendo: "24.09.1958, Stadio Olimpico. La Coppa Italia è biancoceleste. Alziamo al cielo il nostro primo trofeo".