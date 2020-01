Lazio, sette anni fa il successo con la Juventus firmato Floccari e Gonzalez

Il 29 gennaio del 2013 la Lazio, reduce dall’1-1 maturato a Torino, affrontava la Juventus all’Olimpico nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L’equilibrio si spezza al 53’, quando Alvaro Gonzalez, sfruttando il pallone in profondità di Ledesma, segna di testa e porta i biancocelesti in vantaggio. Al 90’, i minuti di recupero decisi dall’arbitro Banti sono sei. Dopo pochi secondi, Vidal trova il pareggio e manda, virtualmente, la sfida ai tempi supplementari. Dopo appena 120 secondi, però, Sergio Floccari scongiura l’ulteriore mezz’ora e fa in modo che la Lazio vada nuovamente in vantaggio. Uno straordinario intervento di Federico Marchetti toglie la gioia del gol a Giovinco. Quando arriva il triplice fischio, nell’impianto capitolino è un’esplosione di gioia. La Lazio vola in finale dove, il 26 maggio del 2013, alzerà al cielo la Coppa Italia dopo essersi beffata della Roma, con il sigillo di Senad Lulic al 71’.

