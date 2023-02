Lazio "sfortunata" con gli arbitraggi europei: le recenti direzioni di gara discutibili

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La partita contro il Cluj non è stata di certo fortunata per la Lazio per quanto riguarda la direzione arbitrale. Il fischietto inglese Pawson con la sua decisione di espellere Patric dopo appena 15' di gioco ha di fatto condizionato la gara dei biancocelesti che sono comunque riusciti a vincere. A ciò vanno aggiunti i diversi cartellini gialli distribuiti ai calciatori di mister Sarri che nel post gara non ha avuto parole dolci nei suoi confronti. Non si tratta però di un avvenimento sporadico in campo internazionale. I biancocelesti infatti negli ultimi anni hanno subito diversi arbitraggi non propriamente corretti oltre i confini nazionali. Andando a ritroso di 10 anni nel 2013 fecero discutere i tre rigori al concessi al Borussia Monchengladbach dall'arbitro russo Krasev nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Nulla a confronto di quando accadde ad Istanbul nei quarti di finale dello stesso anno. Alla Lazio fu negato un rigore con possibile annessa espulsione per fallo su Ederson nel primo tempo. Nella ripresa invece l'arbitro Collum prima buttò fuori Onazi e poi concesse un penalty a dir poco discutibile ai padroni di casa per un presunto fallo di mano di Radu. Il direttore di gara scozzese completò la "festa" fischiando la punizione (anche questa dubbia) che ha portato poi al 2-0 in favore dei turchi. Probabilmente questo è l'episodio più eclatante di tutti e ancora oggi molti tifosi biancocelesti lo rievocano. Nel 2019 invece grida vendetta l'atterramento in area di Lulic a Siviglia dopo pochi minuti di gioco non ravvisato dall'inglese Taylor. Un momento importante che avrebbe potuto cambiare il corso del doppio confronto. Ed invece alla fine i biancocelesti furono sconfitti per 2-0 ed eliminati dall'Europa League. Quest'anno invece è ancora fresco il ricordo di Lazio-Sturm Graz della fase a gironi di Europa League con l'espulsione di Lazzari decretata dal tedesco Stegemann che di fatto ha stravolto la partita terminata poi con il punteggio di 2-2.