Lazio, si torna in casa contro il Cagliari: il dato sui biglietti venduti

Battuto il Como, si torna all'Olimpico. Per l'undicesima giornata di campionato la Lazio ospita il Cagliari di Davide Nicola. La gara non è in programma nel weekend, ma in un giorno lavorativo, ovvero lunedì sera alle 20:45. Nonostante questo, la squadra di Baroni potrà contare ancora sul supporto del proprio pubblico. Oltre ai 29mila abbonati, infatti, ci saranno almeno altri 4mila tifosi biancocelesti sugli spalti che hanno acquistato il biglietto per la partita.



Pubblicato il 03/11