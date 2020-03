Lazio, Sissoko: "Campionato ottimo, lo Scudetto però lo rivince la Juventus"

Mentre in Lega continua a tenere banco l'emergenza coronavirus e le (tante) discussioni sul nuovo calendario della Serie A, la scorsa giornata ha emesso un verdetto sul campo. La Lazio di Simone Inzaghi, pur con una partita in più, grazie al successo dell'Olimpico sul Bologna ha superato la Juventus al primo posto. Ma per molti i bianconeri di Sarri restano favoriti per conquistare il nono Scudetto di fila: è così anche per Momo Sissoko, intervenuto a juvenews.eu: “Secondo me la Juve è favorita. La Lazio sta facendo un ottimo campionato ma i bianconeri sono favoriti. Hanno una squadra incredibile con dei giocatori fortissimi e credo che alla fine vincerà la Juve”.

