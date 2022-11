Lazio, situazione rinnovi: Pedro prende tempo e Cataldi...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Terminata la prima parte di campionato si iniziano a fare i conti con numeri e firme. Secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, Pedro ha chiesto di aspettare (questo il chiaro pensiero di Oddi sulla questione). Lo spagnolo ha scelto di prendere tempo e di parlare di un rinnovo dopo la sessione di mercato invernale. Qualcosa dagli Emirati sembra muoversi, ma forse vorrebbe tornare in patria.

Per quanto riguarda Cataldi, i dubbi sono pochi. I contatti con gli agenti vanno avanti da tanto tempo e, anche se ancora non c'è un accordo definitivo, il destino di Danilo è sicuramente in biancoceleste.