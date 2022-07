Lazio, sorpresa nella campagna abbonamenti: un settore riservato alla polisportiva

Unione non solo nel calcio, ma tra tutti gli sport: ecco l'iniziativa della Lazio, nella campagna abbonamenti, in favore della Polisportiva

Sono arrivati a quota 20.000 gli abbonati della Lazio per la stagione 2022/2023 e, a 10 giorni dal termine della campagna abbonamenti, la speranza è che il numero possa crescere ancora. La società se lo augura e anche per questo ha deciso di muoversi in favore degli atleti della Polisportiva, riservando a loro i Distinti Sud-Est dello Stadio Olimpico a prezzi più bassi rispetto a quelli prestabiliti. Una decisione, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, molto attesa e che ha come scopo quella di valorizzare tutte le categorie presenti all'interno della Polisportiva più antica e grande d'Europa. La Lazio, infatti, nasce come unione di tanti sport e nella testa di quei ragazzi, nel lontano 9 Gennaio 1900, c'era l'idea di creare non un'idea scissa, ma un insieme di categorie sportive e persone in grado di collaborare tra di loro, come avvenuto in questo caso.