Lazio, sorpresa per Isaksen: arriva la convocazione della Danimarca - FOTO

L'inizio di stagione non è stato positivo per Gustav Isaksen, nonostante il gol segnato nel recupero a Udine. L'esterno della Lazio, coinvolto nelle voci di calciomercato degli ultimi giorni, non ha convinto Baroni che al momento lo ha lasciato in panchina dall'inizio sia contro il Venezia che contro l'Udinese. La sorpresa per il classe 2001 arriva dalla Danimarca: il ct ad interim Morten Wieghorst lo ha inserito nella lista dei 23 convocati per la Nations League. Dopo la prima convocazione a marzo con esordio contro Far Oer e l'esclusione dall'Europeo in Germania, Isaksen torna a vestire la maglia della nazionale danese.