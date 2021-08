Lazio - Spezia, è già record per Luka Romero: il più giovane del club a esordire in Serie A

La Serie A 2021/2022 è appena tornata. La seconda gara ufficiale della nuova stagione per la Lazio è allo Stadio Olimpico, precisamente contro lo Spezia. Nella partita però c'è stato un vero colpo di scena: al minuto 80' entra Luka Romero per Felipe Anderson. Un esordio indimenticabile quello di oggi per la "mini Pulce" a soli 16 anni 9 mesi e 10 giorni. Da ricordare è sicuramente il record collezionato nel Maiorca. Il piccolo Luka infatti è diventato il giocatore più giovane di sempre a esordire in Liga. Era esattamente il 24 giugno del 2020 quando il classe 2004 a soli 15 anni e 219 giorni fu mandato in campo nella sfida contro il Real Madrid. Oggi però, con il suo ingresso in campo è entrato nella storia della Lazio. Infatti Luka, è diventato il più giovane del club biancoceleste a esordire in una partita di Serie A. L'ex Maiorca ha superato di gran lunga Lorenzo De Silvestri, attuale terzino del Bologna, nella graduatoria dei più giovani biancocelesti ad aver debuttato nel massimo campionato italiano.

IL RECORD - Il calciatore rossoblù era infatti diventato il ragazzo più giovane ad esordire con la Lazio. Era il 23 luglio 2005 quando Lorenzo a 17 anni 2 mesi e 0 giorni debuttò all'87' del secondo tempo di Tampere United - Lazio (1-1), partita valida per il ritorno del 3º turno in Coppa Intertoto. La storia del club capitolino continua, e a scrivere una nuova pagina dei biancocelesti è stato Luka Romero. Infatti De Silvestri aveva esordito in Serie A a 18 anni, nella partita Lazio - Fiorentina (0-1) del 22 aprile 2007. Il "mini Messi" invece, - così chiamato ai tempi del Maiorca - l'ha fatto oggi, con l'aquila sul petto, con 1 anno e tre mesi di distacco da Lorenzo. Il baby gioiellino può rivelarsi un vero colpo per il club. Non a caso, Sarri in conferenza stampa per presentare la sfida Empoli - Lazio, aveva riservato parole di fierezza nei confronti del ragazzo: "Penso di non aver mai visto un 16enne con questa qualità e determinazione, si allena in maniera feroce. È un'eccezione per l'età che ha, gli manca chiaramente qualcosa dal punto di vista fisico, ma anche se non è ancora totalmente pronto nella stagione potrà darci una mano". La Lazio è lì, tutto è nelle mani di Romero.