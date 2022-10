Lazio - Spezia, l'immensità di Milinkovic: record e sorpasso storico

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Classe, qualità ed eleganza: tutto questo è Sergej Milinkovic-Savic. Tra campionato e coppe ha realizzato 62 gol, in serie A sono 51 quelli sfornati. Con la doppietta siglata lo Spezia, Milinkovic viene incoronato come l’unico centrocampista nella storia della Lazio a rientrare nella classifica dei 10 goleador biancocelesti di sempre. Non solo perché contro la squadra di Gotti, Milinkovic ha prima agguantato e poi superato Garlaschelli, portandosi adesso a -3 da Klose e a - 17 da Bruno Giordano. Insomma, numeri strepitosi, Sarri può continuare a godersi il suo gioiellino a centrocampo.