Lazio - Spezia, la Serie A elogia Caicedo: “Non è un sogno” - FOTO

"Non è un sogno". È Felipe Caicedo. Con un post su Instagram, la Lega Serie A ha omaggiato l'attaccante ecuadoriano che con un suo gol ha permesso alla Lazio di trovare tre punti fondamentali in ottica Champions League. Il numero 20 di Inzaghi ha trasformato il calcio di rigore nei minuti finali mandando al tappeto lo Spezia e consentendo ai biancocelesti di superare anche la Roma in classifica.