Lazio - Spezia, orgoglio Marusic: raggiunto un traguardo importante

© foto di www.imagephotoagency.it

Emozioni forti quelle che si stanno vivendo adesso allo Stadio Olimpico oggi, in occasione della sfida tra Lazio e Spezia. Sarà senza dubbio una giornata da ricordare non solo per i tifosi, ma anche per la società e i giocatori stessi. A proposito di questi, la inserirà sicuramente tra i momenti più importanti della sua carriera in biancoceleste Adam Marusic. Il montenegrino, con questa partita, ha raggiunto un traguardo importante con l’aquila sul petto: con orgoglio e soddisfazione potrà festeggiare la sua 150° presenza nella massima serie.

