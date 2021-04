Lazio - Spezia, Reina e una vittoria nel ricordo di Guerini: "Questa è per te" - FOTO

La vittoria della Lazio contro lo Spezia è stata caratterizzata dall'omaggio a Daniel Guerini, il talento della Primavera biancoceleste scomparso tragicamente lo scorso 24 marzo. Al termine del match, tanti calciatori hanno dedicato il successo a 'Guero', incluso Pepe Reina. Il portiere ha condiviso su Instagram l'immagine della squadra nel minuto di silenzio, per poi aggiungere: "Questa è per te Guero. Non molliamo, vittoria importante. Buona Pasqua a tutti".

