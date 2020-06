Lazio, spirito da rimonta: 19 punti su 65 recuperati da situazioni di svantaggio

Una Lazio da rimonta, quella che siamo tornati a vedere quest’anno in questa splendida cavalcata verso il sogno scudetto: sono ben 19 infatti, i punti che i biancocelesti hanno recuperato da situazioni di svantaggio, dopo la vittoria per 2-1 di ieri sera contro la Fiorentina.

DURI A MORIRE – Solo l’Atalanta ha fatto meglio delle Aquile, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, totalizzando 22 punti in questa speciale statistica di punti realizzati in rimonta. Soltanto tre punti in meno per gli uomini di Inzaghi che, oltre alla vittoria contro i viola di ieri, sono riusciti a recuperare da situazioni di svantaggio in ben otto situazioni: quattro vittorie e altrettanti pareggi i risultati finali. Le quattro volte in cui i capitolini sono tornati a casa con un punto sono i due derby giocati e terminati 1-1 contro la Roma, il 2-2 all’andata in casa del Bologna e il clamoroso 3-3 casalingo contro i bergamaschi. Oltre al match di ieri, solo quattro le volte in cui Lulic e compagni hanno fatto bottino pieno dopo essere andati sotto. Spiccano le prestigiose vittorie per 3-1 e 2-1, rispettivamente contro Juve e Inter. Non vanno poi dimenticate le splendide affermazioni al fotofinish contro Brescia e Cagliari, entrambe arrivate dopo due remuntade.

MEGLIO DEL LIVERPOOL – Come sottolinea Lazio Page, la squadra di Inzaghi ha un tasso di rimonta del 90%, avendo incassato una sola sconfitta nelle 10 volte in cui è andata sotto: è il dato più in alto in Europa. Nemmeno il Liverpool dei record, fermo all’83%, ha fatto così bene. Non male neanche la media punti dei biancocelesti nelle gare con gol dello svantaggio subito. Le Aquile sono terze in questa speciale graduatoria, con il punteggio di 1.90, alle spalle di Juventus a 2.22 e sempre Liverpool a 2.17. Seguono l’Atalanta e Psg a 1.75, e L’inter a 1.67. C’è poi il Bayern Monaco a quota 1.43, Marsiglia a 1.36, Rennes a 1.31, Lipsia a 1.27 e Barcellona a 1.20

