Lazio, Stendardo: “Derby? Lazio favorita, è l’anno giusto per la Champions”

Il derby della Capitale non sarà mai una partita come le altre. La sfida tra Roma e Lazio, in programma domenica alle 18 all’Olimpico, mette in palio molto di più che i ‘semplici’ tre punti. I giocatori lo sanno bene, anche quelli che non sono nati nella Capitale, ma possono essere considerati, ormai, romani d’adozione. Guglielmo Stendardo, per esempio. L’ex difensore biancoceleste si è espresso sul derby, sottolineando come questa sia, indubbiamente, la partita più bella d’Italia, tanto che è difficile spiegare anche solamente cosa significhi viverla da calciatore. Una gara, sicuramente, emozionante e decisiva, a cui i tifosi tengono molto, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Poi, l’ex Atalanta ha confermato che l’armata di Inzaghi arriva da favorita al match: “Dopo 11 vittorie consecutive, deve esserlo. Questo è l’anno giusto per ottenere il massimo, ossia almeno la qualificazione in Champions, per poi puntare magari a qualcosa di straordinario”. Infine, ha detto la sua sui punti di forza dei biancocelesti, rintracciandoli a centrocampo. Milinkovic-.Savic e Luis Alberto rappresentano, secondo il suo parere, una mediana di grande qualità, con tutte le carte in regola per fare un campionato importante.

