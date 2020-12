Lazio, Stendardo: "Serve un difensore centrale. Sorteggio? Spero Real Madrid"

Guglielmo Stendardo ha parlato ai microfoni di Radiosei. Tanti i temi trattati dall'ex difensore biancoceleste tra cui la Champions League, il campionato e anche qualche suggerimento per la prossima sessione di calciomercato.

CHAMPIONS LEAGUE – “Intanto la Lazio è passata e questo è ciò che conta aldilà delle chiacchiere. Nell’ultima gara ci sono stati degli errori, è inutile negarlo. L’avversario era ostico. È venuto a Roma per fare la sua partita e ha dato filo da torcere così come era prevedibile. Quella traversa ci ha salvato ma la partita si poteva chiudere prima. La Lazio è stata nettamente superiore al Bruges soprattutto nel primo tempo e ha meritato il passaggio del turno. I biancocelesti devono cancellare quelle pause che hanno durante le partite per fare un ulteriore salto. Luiz Felipe? Viene da un infortunio, ancora non ha recuperato del tutto. La Lazio è una squadra che vuole giocare la palla e quasi sempre ci riesce. In alcuni momenti corre dei rischi che si possono tranquillamente evitare. Contro il Dortmund? Giocate due partite meravigliose, Immobile e compagni sono stati superiori”

SORTEGGIO – “Arrivati tra le 16 migliori d’Europa è dura. Ci sono molte squadre importanti. Il Real Madrid è alla fine di un ciclo, deve riformare un po’ tutto. Può essere l’avversaria giusta di una Lazio che vuole continuare a stupire. Il gruppo di Inzaghi ha bisogno di giocare partite importantissime contro avversarie superiori perché in quelle partite si esalta”.

LULIC – “Lo terrei anche se potresti prendere un’alternativa in ottica futura. Serve un difensore centrale destro perché possa portare esperienza internazionale”

LAZIO – VERONA – “Non sarà facile. La squadra di Juric gioca molto bene con il suo 3-4-2-1. Gioca simile all’Atalanta, uno contro uno a tutto campo. Corre tantissimo e merita la classifica che ha. È una squadra forte che ha un giocatore come Zaccagni che ha grande qualità. Lazio non deve rilassarsi dopo il passaggio agli ottavi, sarebbe un errore grave. Per tornare in Champions bisogna confermarla con il campionato”.

PAOLO ROSSI – “Ero talmente giocane quando stupiva il mondo intero, che non posso dare un giudizio meticoloso. Posso solo dire che ho avuto modo di lavorare con lui in Mediaset e in Rai come opinionista e non parlavamo soltanto di calcio ma parlavamo anche di cose più importanti. Paolo era di un’umiltà incredibile e un esempio positivo. Il calcio perde un pezzo importanti perché lui aveva valori umani importanti e una grande competenza”.

IL CONSIGLIO DEL MISTER – “Gigi Cagni mi diceva sempre di giocare semplice e non cercare giocate avventate e soprattutto di non mettere in difficoltà il compagno. Più di tutto mi ha insegnato a difendere e a guardare l’uomo. Il difensore deve prima saper difendere e poi impostare il gioco”.

