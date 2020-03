Lazio, Strakosha: "Ecco come saremo quando riaprirà Formello" - FOTO

Allenamenti fermi, la ripresa per la Lazio slitta ancora. Il campo manca a tutti, i giocatori non vedono l'ora di poter tornare a giocare per riprendere la propria corsa verso il sogno scudetto. Una corsa che si è fermata improvvisamente, a causa dell'inaspettata emergenza Coronavirus in cui si è ritrovata l'Italia. Thomas Strakosha sul proprio profilo ha pubblicato una stories con la didascalia "Noi quando riaprirà di nuovo Formello", e un video che ritrae i protagonisti del cartone animato "I Monster", compatti e uniti in marcia. Verso lo stesso obiettivo, proprio come la Lazio.



Lazio, Ripert aspetta ordini. Ma la squadra vuole tornare in campo

Lazio, Luis Alberto: "Speriamo di tornare presto, vi mando un bacio" - VD

Torna alla home page