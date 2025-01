Lazio, Stramaccioni sul derby: "Vi spiego come ci arrivano le due squadre".

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - I due volti del derby: Alessio Romagnoli e Lorenzo Pellegrini, cresciuti calcisticamente nel settore giovanile della Roma, oggi si trovano l'uno di fronte all'altro per darsi battaglia in una delle partite più sentite al mondo, in una sfida che loro due conoscono bene. Il difensore nella Lazio, il centrocampista nella Roma: tutto in perfetto equilibrio come dovrebbe essere, ognuno per il club che ama fin da piccolo. Saranno loro i volti e i leader della stracittadina e la loro condizione potrebbe fare la differenza, come spiegato da Andrea Stramaccioni che li ha allenati entrambi nel settore giovanile giallorosso: "Sono due leader nati, che sanno farsi rispettare, ma soprattutto voler bene da tutti i compagni. Sono positivi anche nei momenti molto negativi" spiega l'attuale commentatore di Dazn, che poi spiega come i due arrivano a questa partita: "Con stati d’animo diversi. La Lazio sta facendo un grande campionato, gioca bene e ha armonia. La Roma invece ha avuto mesi travagliati e tante delusioni. Pellegrini ha perso la titolarità e non arriva di sicuro al derby in ‘pole position’, ma anche se subentrasse darà tutto".