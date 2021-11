Lazio, Tacchinardi: "Il problema è la squadra, non fa quello che vuole Sarri"

La Lazio si lecca le ferite, in attesa di tornare in campo giovedì sera per cancellare la sconfitta di Napoli. In tanti hanno ipotizzato che la brutta prestazione derivi da un problema caratteriale. Alessio Tacchinardi, durante il suo intervento a TMW Radio, ha spiegato qual è secondo lui il vero problema dei biancocelesti: "Per quanto riguarda Sarri, c'è una squadra che non digerisce quello che vuole lui. Sono i giocatori che non riescono a incamerare quello che vuole il tecnico".