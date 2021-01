Lazio, Tacchinardi su Musacchio: "Ottimo giocatore per il gioco di Inzaghi"

In questi giorni la Lazio ha piazzato il suo primo (e unico, a sentire le parole di Tare) colpo di mercato in questa sessione invernale. Mateo Musacchio arriva dal Milan per rinforzare il reparto difensivo biancoceleste, dato che Luiz Felipe sarà assente per un po' visto il recente intervento alla caviglia. Durante il suo commento al calciomercato su TMW Radio, Alessio Tacchinardi si è anche espresso sull'argentino dicendo: "La Lazio ha preso un buon giocatore, per come gioca Inzaghi e per come difende a preso un ottimo giocatore".