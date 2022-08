Lazio, tanti auguri a Fernando Couto: il post della società

La società fa, tramite i propri social, gli auguri a Fernando Couto, ex calciatore della Lazio che oggi spegne 53 candeline.

La Lazio per Fernando Couto è stata una parte importante della sua carriera: in sette stagioni ha vinto un campionato, due coppe italia, due supercoppe italiane, una coppe delle coppe e una supercoppa europea, contribuendo con 216 presenze e 11 gol. Un'esperienza, quella romana, che è rimata nel cuore del campione portoghese, il quale ancora oggi non esita a ricordarlo. Anche le sue qualità e la sua grinta sono rimasti nel cuore dei tifosi che ricordano l'ex difensore con affetto e passione.Per questo la Lazio ha voluto celebrarlo nel giorno del suo compleanno, la società tramite un post ha fatto gli auguri a "Nando" Couto per i suoi 53 anni, postando alcune delle più belle foto con la maglia biancoceleste.