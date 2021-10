Lazio, tanti auguri mister Fascetti: eterno condottiero biancoceleste

La Lazio ha due scudetti in bacheca, ma forse la stagione più carica di emozioni è stata quella 1986-87. I biancocelesti quell'anno disputarono il campionato di Serie B, partendo con 9 punti di penalizzazione, eppure nulla riuscì a piegare quella eroica squadra. La Banda del meno 9 è per i tifosi della Lazio un tuffo in fondo al cuore, il ricordo di una parentesi drammatica ed esaltante al tempo stesso. Le redini di quel gruppo erano nelle mani di Eugenio Fascetti, guida in grado di superare incredibili difficoltà e nello spareggio contro il Campobasso al San Paolo di Napoli salvare l'intera storia della prima squadra della Capitale. La stagione successiva Fascetti riportò in Serie A la Lazio, ma per tutti rimarrà sempre il condottiero degli eroi del meno 9. Oggi il mister compie 83 anni e per tutto il mondo biancoceleste è una giornata di festa. Tanti auguri ed eternamente grazie!

