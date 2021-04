Lazio, tanti auguri Patric! Il difensore biancoceleste spegne 28 candeline

Patricio Gil Gabarron, noto a tutti come Patric, da ormai sei anni veste la maglia della Lazio onorandola sempre. Lo spagnolo è arrivato dal Barcellona nel 2015 come terzino destro. Inzaghi ha notato in lui doti più difensive e lo ha spostato come centrale nella difesa a 3. Patric all'inizio non ha trovato tanto spazio, poi si è fatto valere tramite la sua determinazione e dedizione al lavoro. Con la Lazio ha vinto tre trofei: una volta la Coppa Italia e due volte la Supercoppa Italiana. Oggi Patric compie 28 anni. Un bel regalo di compleanno sarebbero i tre punti contro il Benevento, fondamentali per la corsa alla Champions League.