Lazio, Tare va in vacanza ma il mercato no: continuano i contatti anche dall'Albania

Sono giornate intense per il calciomercato che sta entrando sempre più nel vivo. Lo sanno bene i direttori sportivi, specie i più attivi come Igli Tare che in questi giorni si sta dando da fare non poco. I contatti per Silva sono continui, così come quelli per gli altri obiettivi di mercato. È per questo che, come riporta Panorama Sport, il ds biancoceleste ha deciso di concedersi un po' di riposo a casa sua in Albania. Un weekend di mare senza spegnere, però, il telefono perché gli interessi della Lazio per lui sono al primo posto. Le trattative vanno avanti anche in spiaggia, dove Tare si è preso un paio di giorni per staccare la spina, ma senza trascurare il proprio lavoro.

