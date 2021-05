Lazio, Tassotti: "Centrare la Champions sarebbe un'impresa. Ecco chi vedo meglio"

La Lazio ha ancora tutte le carte in regola per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Mancano 6 partite, compreso il recupero con il Torino, alla fine del campionato e ancora tutto è possibile. Mauro Tassotti, intervenuto a Sky Sport, ha detto sul percorso dei biancocelesti: "Non so se la Lazio ci riuscirà, è difficile, farebbe un'impresa vera se riuscisse ad entrare nelle prime quattro".

CORSA CHAMPIONS - "Credo che il Napoli possa essere tra le prime quattro, poi se la giocano Milan e Juventus. Magari il confronto diretto fra le due sarà determinate”.