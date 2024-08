Lazio, Tavares sulle sue condizioni: "Sto facendo di tutto per..."

Arrivato nel bel mezzo del ritiro di Auronzo di Cadore, i tifosi della Lazio non hanno ancora modo di godersi appieno Nuno Tavares a causa di alcuni problemi fisici che lo hanno colpito. Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi al nuovo ambiente, il terzino portoghese ha fatto il punto sulle sue condizioni: "Mi sento molto meglio. Spero di tornare molto presto. Sto facendo tutto quello che posso fare per tornare a giocare presto per i tifosi. Non so quando precisamente, ma spero di tornare a giocare presto".