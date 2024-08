Lazio, Tchaouna: "Felipe Anderson? Possono fare anche meglio! Ma..."

Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ai nuovi tifosi, l'esterno francese Loum Tchaouna ha trattato vari temi, tra i quali anche l'accostamento con Felipe Anderson, calciatore che, fino alla scorsa stagione, occupava il suo stesso ruolo sulla fascia destra. Il classe 2003 ha confessato di sentirsi libero dai paragoni e di esser pronto a dimostrare tutto il suo valore, al di là del suo predecessore: "Lui ha scritto la storia della Lazio, siamo due giocatori diversi, penso che potrei fare meglio oppure no, oggi non sento queste pressioni. Gioco come Loum Tchaouna e non come Felipe Anderson".