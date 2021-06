Lazio, telenovela Sarri a lieto fine: le tappe dell'estenuante trattativa

È stata una trattativa estenuante quella che ha portato Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. La fumata bianca è arrivata ieri ma l'attesa è stata più lunga del previsto. Da giorni ormai si parlava di firma sul contratto e questo ha aumentato l'apprensione dei tifosi per l'annuncio ufficiale che tardava ad arrivare. L'incubo di un'altra delusione dopo la vicenda Silva dell'estate scorsa e dopo il ripensamento di Inzaghi si ingigantiva sempre di più. Alla fine però proprio lo smacco del tecnico piacentino è servito a dare quello stimolo in più a Lotito per puntare in grande.

LA TRATTATIVA - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la trattativa è iniziata la sera del 28 maggio, il giorno dopo l'addio di Inzaghi. Ha preso sempre più corpo con il passare dei giorni quando Lotito ha deciso di alzare la sua offerta per convincere Sarri a tornare in pista. Il blitz di Tare in Toscana e il colloquio con il presidente a Roma sono state due tappe fondamentali per capire l'importanza del progetto. Il resto lo ha fatto la qualità della rosa biancoceleste e le rassicurazioni di mercato che la società ha dato al nuovo tecnico per poter esprimere al meglio il suo gioco. Ora si attende solo il suo arrivo a Formello con presentazione annessa, per la quale non c'è ancora una data ufficiale.

PAIDEIA - Lazio, ecco Kamenovic: iniziano le visite mediche - FOTO&VIDEO

Sarri, Serie A ed Europa League nel palmarès: nessuno come lui sulla panchina della Lazio

TORNA ALLA HOME PAGE