Lazio, tentazione Romero: Sarri può lanciarlo con il Feyenoord

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara a un doppio impegno cruciale. Prima il Feyenoord, poi il derby. Sarri sa che siamo di fronte a un bivio importante che può indirizzare la stagione e sta studiando le migliori formazioni per le due gare. Prima si pensa agli olandesi. Al De Kuip la Lazio potrebbe fare qualche cambio per preservare qualche pedina in vista del match con la Roma. Oltre alla coppia Romagnoli-Casale e probabilmente anche il trio Vecino-Luis Alberto-Cataldi in mezzo al campo, potrebbe riposare anche Pedro. Al posto dell'esterno spagnolo, potrebbe arrivare l'esordio dal primo minuto di Luka Romero, dopo l'ingresso più che positivo con il Midtjylland. L'argentino può comporre il tridente con Zaccagni e Felipe Anderson, ma occhio anche alla carta Cancellieri.