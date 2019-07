Lazio, test atletici all'Isokinetic: tocca a Immobile e Acerbi - FOTO

In casa Lazio è giunto il giorno della partenza per Auronzo. Ma è anche il giorno del rientro dei nazionali: Ciro Immobile e Francesco Acerbi hanno svolto questa mattina le visite mediche in Paideia prima di recarsi alla Isokinetic per i test atletici. Accertamenti strumentali che, come ha spiegato il dott. D'Orsi, hanno la funzione di prevenire gli infortuni durante la stagione. I due nazionali si aggregheranno al resto della squadra al termine dei test e partiranno alla volta di Auronzo (ore 17.30) per la preparazione pre-stagionale.

